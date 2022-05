Une trentaine d’agents du territoire deviennent des ambassadeurs de la Journée mondiale du donneur de sang

Ce lundi 23 mai 2022, une trentaine d’agents de la Ville ont été formés par l’Etablissement Français du Sang de La Réunion à CIMENDEF, à l’occasion de la Journée mondiale du donneur de sang qui se déroulera pour la première fois à Saint-Paul, le 14 juin 2022.



Une première à Saint-paul



C’est avec la plus grande des attentions que les agents de proximité de la Ville se préparent à accueillir les donneurs, à la Journée mondiale du donneur de sang qui se tiendra sur le territoire Saint-Paulois le 14 juin 2022. Une grande première pour la Ville de Saint-Paul, Terre solidaire et inclusive, qui portera les couleurs de l’Etablissement Français du Sang de La Réunion sous un jour de solidarité et de convivialité.



Des ambassadeurs parés !



Comment se déroule le don du sang, connaître le circuit de la collecte, comment accueillir un donneur, les agents formés sont devenus de véritables ambassadeurs de la collecte de sang et se tiennent prêts à sensibiliser le public Saint-Paulois, pour cette grande journée mondiale autour de cet acte citoyen qui sauve des vies.



Favoriser la solidarité et les actions de santé, ce moment de partage s’inscrit dans l’engagement très important de la municipalité, dans le domaine de la santé.



Pour rappel, les dons de sang sont indispensables pour soigner chaque année un million de patients. Ils sont plus de 10 000 à la Réunion. Tous les Saint-Paulois et les Saint-Pauloises sont invité(e)s à venir sauver des vies !