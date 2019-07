Une treille créée à l’école Combavas

Une treille va prochainement accueillir des lianes de grenadines dans la cour de l’établissement scolaire. Les agents du service embellissement de la ville de Saint-Paul la fabriquaient en régie.



Une création végétale inaugurée ce vendredi 5 juillet 2019 par la directrice de l’école, les enseignants, les enfants et le maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé.



Cette opération s’inscrit dans la continuité de l’opération de plantation d’arbres et de plants de grenadines réalisée avec les enfants le 31 mai dernier afin de marquer le début de la semaine du développement durable.



La treille doit répondre à la problématique du fort ensoleillement observé dans les classes la matinée. Après réflexion avec l’équipe enseignante, il était proposé, de la fabriquer, à titre expérimental, afin de créer une zone d’ombre “verte”. Et ainsi permettre de faire baisser les températures dans les classes.



Ce projet innovant, à l’initiative de la directrice de l’école, Madame Françoise, sera étendu aux autres écoles souffrant également d’une problématique de chaleur. Objectif : offrir, si les conditions le permettent, une alternative durable à tout système de climatisation et ou de ventilateurs.



On attend maintenant la prochaine rentrée scolaire. Les plants de grenadines pousseront d’ici-là et vous pourrez suivre l’évolution de cette treille verte et “fruitée”.