Une toute première avec le « KAFE KOZE » dédié aux acteurs économiques du Territoire de la Côte Ouest

En collaboration avec le TCO et le Pôle emploi de Saint-Leu et en présence de l’organisme de formation « Apprentis d’Auteuil Océan-Indien », la toute première édition de « KAFE KOZE » qui s’est tenue mercredi 22 février 2023, a réuni 25 entreprises des communes de Trois-Bassins et de Saint-Leu, dont une partie s’installera sur l’extension de la Zone d’Activités économiques (ZAE) de la Pointe des Châteaux inaugurée le 30 novembre 2022.Ces rencontres permettent aux acteurs économiques de se familiariser avec les dispositifs d’accompagnements et d’aides, d’échanger sur leur métier, d’exprimer leurs attentes en matière d’accompagnement, d’anticiper sur leurs besoins de recrutement à moyen/long terme en mobilisant les dispositifs de formations et d’adaptation au poste de travail pour les demandeurs d’emploi. Le TCO, qui se veut être la capitale économique durable et tropicale de La Réunion, s’engage à accompagner les entreprises et à faire la promotion de tous les secteurs d’activité installés sur son territoire (implantés ou non dans ses 23 zones d’activités économiques). Une première collaboration très plébiscitée qui aura pour objectif le renouvellement de ce type d’actions sous ce format de « Kafé kozé ». Restez connecter…