Une toute première animation sur le port de Saint-Gilles-les-Bains pour les fêtes de fin d’année

Retour sur cette manifestation qui a su conquérir le cœur des petits et des grands venus admirer les illuminations installées pour l’occasion. Curieux et surpris, tous ont pu déambuler dans les allées ornées de toiles scintillantes, découvrir des spectacles de pirates, participer aux ateliers créatifs, rencontrer le père Noël, chanter à cœur joie au karaoké et profiter de se faire un autoportrait surréaliste.



Une ambition assumée du Territoire de la Côte Ouest qui entend dynamiser et favoriser l’attractivité ainsi que le rayonnement du port de la station balnéaire, là où il fait bon vivre.