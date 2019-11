Une touriste en randonnée recherchée au volcan

Les gendarmes sont à la recherche d'une randonneuse qui n'a plus donné signe de vie depuis hier après-midi.



Elle s'est désolidarisée de son groupe alors qu'il se trouvait dans le secteur du volcan mardi après-midi. La personne recherchée a la cinquantaine, il s'agit d'une touriste qui parcourait les pentes du volcan en compagnie de ses proches, son mari, son beau-frère et sa belle soeur.



Se sentant fatigué, le mari a été le premier à rentrer vers leur véhicule tandis que les trois autres ont poursuivi leur marche. Au fil de la randonnée, la touriste recherchée s'est petit à petit éloignée de ses proches, au point de perdre le contact visuel avec elle. Arrivés au parking, ses proches l'ont attendue, en vain, avant de donner l'alerte.



Les militaires sont engagés sur cette disparition depuis mardi 14H30 - 15H. Même s'il s'agit d'une randonneuse aguerrie, elle n'était évidemment pas vêtue pour passer une nuit en pleine nature. Les températures moins froides de ces derniers jours laissent l'espoir de la retrouver saine et sauve.



Les hommes du Peloton de gendarmerie de haute montagne sont mobilisés pour retrouver sa trace. 17 personnels sont ainsi engagés sur le secteur des Grandes pentes depuis désormais 24H.