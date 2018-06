Une tortue vient mourir sur la plage, la carapace enfoncée par une hélice

Alors que le directeur de Kelonia alertait le week end dernier sur les dangers des hélices pour les tortues marines en accouplement, c’est une jeune tortue verte qui s’est échouée hier matin sur la plage de Grand Fond Saint-Gilles. "Avec au moins trois blessures sur la caparace, elle est venue mourir sur la plage", explique Stéphane Ciccione.



"Ce triste échouage illustre bien la réalité de cette menace sur les tortues marines. Il faut garder à l’esprit que l’océan est le milieu de vie de nombreuses espèces, dont certaines menacées et protégées comme les tortues marines, et qu’il faut être constamment vigilant, regarder devant son bateau et réduire sa vitesse aux abords des côtes afin d’éviter les collisions", rappelle-t-il les gestes à adopter.



"Les tortues marines sont surtout présentes de 0 à - 50m de profondeur où elles trouvent leur nourriture et des abris. Elle doivent régulièrement remonter pour respirer en surface et ne voient pas forcément arriver les bateaux rapides", conclut Stéphane ciccione, directeur de l'observatoire des tortues marines.