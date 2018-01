A la Une .. Une tortue verte soignée à Kelonia retrouvée échouée sur une plage d’Afrique du Sud

Une jeune tortue verte a été retrouvée morte, échouée sur une plage d’Afrique du Sud ce weekend. La tortue avait été baptisée Imma par les enfants de 6ème du Collège de Cambuston. Elle avait été relâchée à La Réunion par le Centre de soins de Kelonia le 12 décembre 2016.



Selon les premiers éléments, "la jeune tortue avait une pièce de plastique coincée dans la bouche, ce qui est certainement à l’origine de sa mort", explique Stéphane Ciccione, directeur de Kelonia.



Imma aura parcouru plus de 3 000 km en un peu plus d’un an, "confirmant ainsi la capacité de ces tortues de traverser les océans à la recherche des habitats les plus favorables à leur développement". Ces migrations constituent cependant des périodes pendant lesquelles les tortues sont exposées à de nombreuses menaces, "dont une des plus récentes et pré-occupantes, est l’accumulation de déchets plastique qu’elles ingèrent en les confondant avec leurs aliments habituels", notamment du plancton ou encore des méduses.



La jeune tortue a été identifiée grâce à sa bague qui a permis à l’équipe sud africaine de contacter Kelonia. Selon le centre de soins, la présence de jeunes Pouce-pieds, crustacés qui utilisent les radeaux-flottants pour se fixer et filtrer l’eau, montre que la tortue a dérivé inactive plusieurs semaines avant de s’échouer, poussée par le courant et la houle. A.D Lu 1985 fois





Dans la même rubrique : < > Une nouvelle casse sur les canalisations d'eau qui alimentent Le Tampon Cébile à 2795 km à l'Est de La Réunion