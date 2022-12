Une tortue retrouvée morte hameçonnée

Macabre découverte ce matin sur la plage de Souris blanche à Trois bassins. Une jeune tortue imbriquée a été retrouvée morte par des riverains.



Alerté, Kelonia s’est rendu sur place pour récupérer le cadavre en vue d’une nécrophile et des prélèvements d’usage.



La cause de la mort est cependant liée à une capture accidentelle sur une ligne de pêche. Un long fils de pêche de gros diamètre sort de la bouche de la tortue.



"Les captures de tortues sur les lignes de pêche sont régulières mais lorsque la tortue est remontée vivante, le centre de soins de Kelonia et son vétérinaire - s'ils sont prévenus - interviennent pour retirer l’hameçon.



Il ne faut donc pas hésiter à contacter le CROSS 2262 43 43 43 ou Kelonia en cas de capture accidentelle de tortue. Le centre de soins qui est en astreinte 365 jours/an vient récupérer la tortue sur place et cela permet de sauver en moyenne 25 tortues chaque année.



Ça n’aura malheureusement pas été le cas pour cette jeune tortue imbriquée (espèce en danger critique d’extinction) de 9,9kg, qui sera - nous l’espérons - la dernière tortue prise en charge par le Centre soins en 2022", espère Kelonia.