Une tortue observée avec un fil de pêche de 2 mètres coincé dans la bouche

La jeune tortue imbriquée baptisée Bellavista a été observée cette semaine au sud de la Passe de l'Ermitage avec près de 2 mètres de fil de pêche pendant de sa bouche.



"Elle a probablement avalé un hameçon et cassé la ligne qui y était attachée. Le risque le plus important est que le fil ne s'emmêle sur une patate de corail et que la jeune tortue soit bloquée et se noie", craint Kélonia.



Le centre de soins demande à toute personne qui apercevrait la tortue de joindre Kelonia au 0262 34 81 10 ou la Réserve marine au 0262 34 64 44. "Nous tacherons d'envoyer une équipe rapidement pour la récupérer et la libérer de sa ligne et de l'hameçon".



Bellavista a été observée pour la première fois en mars 2018 alors qu'elle se régalait d'éponges, mais n'avait été photographiée qu'une seule fois jusqu'au tournage de la video la montrant avec sa ligne. "Les tortues imbriquées sont carnivores et peuvent mordre sur des appâts posés par les pêcheurs", souligne encore Kélonia.