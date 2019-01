A la Une .. Une tortue imbriquée retrouvée avec cinq hameçons dans le corps





Kelonia nous apprend aujourd'hui que c'est avec pas moins de cinq hameçons dans le corps que la jeune tortue imbriquée a été récupérée au Bassin Pirogue à l'Etang-Salé. "Trois dans la cavité buccale, dont deux avec 30 à 40cm de fils de pêche, un dans le cou et un autre dans le dernière partie du tube digestif", précise Kélonia. "Heureusement il s’agit d’hameçons de petite taille".



Baptisée Victoria, la tortue a été endormie pour retirer trois des cinq hameçons. "Celui présent dans le tube digestif sera suivi par radio de contrôle pour vérifier s’il avance avec le contenu intestinal. Si c’est le cas, il sera évacué par la tortue sans besoin d’intervenir", précise le centre de soins.



"Un des hameçons de la cavité buccale est déjà très oxydé et commence à se déliter. Compte tenu de sa position et de l’absence de fils, il a été décidé de le laisser se déliter plutôt que de recréer une lésion en le retirant". Nous vous parlions hier de cette tortue finalement retrouvée quelques jours après avoir été signalée en difficulté.Kelonia nous apprend aujourd'hui que c'est avec pas moins de cinq hameçons dans le corps que la jeune tortue imbriquée a été récupérée au Bassin Pirogue à l'Etang-Salé. "Trois dans la cavité buccale, dont deux avec 30 à 40cm de fils de pêche, un dans le cou et un autre dans le dernière partie du tube digestif", précise Kélonia. "Heureusement il s’agit d’hameçons de petite taille".Baptisée Victoria, la tortue a été endormie pour retirer trois des cinq hameçons. "Celui présent dans le tube digestif sera suivi par radio de contrôle pour vérifier s’il avance avec le contenu intestinal. Si c’est le cas, il sera évacué par la tortue sans besoin d’intervenir", précise le centre de soins."Un des hameçons de la cavité buccale est déjà très oxydé et commence à se déliter. Compte tenu de sa position et de l’absence de fils, il a été décidé de le laisser se déliter plutôt que de recréer une lésion en le retirant".

La prise de sang a montré un taux très élevé d’éosinophile, caractéristique de la présence de parasites, et des globules blancs élevés, ce qui montre une infection. La tortue va donc rester en traitement pendant au moins une semaine avant de retrouver son Bassin Pirogue.



L'ingestion d’une première ligne a pu freiner le transit intestinal



"Reste à comprendre pourquoi la tortue pourtant dans un bon état d’embonpoint (rapport taille/poids) et très dynamique a avalé autant d’hameçons. Alors que les douleurs associées devraient l’inciter à ne plus mordre sur les lignes des pêcheurs, la facilité d’accès aux appâts et à des déchets de pêche ont pu influencer le comportement de l'animal", envisage Kélonia.

Une autre hypothèse est émise : "L'ingestion d’une première ligne freinant le transit intestinal et limitant l’effet de satiété a pu modifier le comportement alimentaire". La tortue ayant tout le temps faim, elle aurait pu s’orienter vers des aliments qu’elle n’aurait pas consommés en temps normal.



"Une étude pour comprendre son comportement alimentaire et la part que représente les appâts dans son alimentation pourrait permettre d’en savoir plus...", souligne le centre de soins.

N.P Lu 398 fois





Dans la même rubrique : < > Alertés par des pleurs, ils sauvent un chiot d'un sac poubelle Cambriolage de la pizzeria: L'homme en fuite a été interpellé