Une tortue blessée par une hélice de bateau portée disparue

Une jeune tortue verte blessée par une hélice de bateau a été vue fin mars à la Pointe des Aigrettes et n’a plus été revue depuis, informe Kélonia. Alors qu'il est possible -vu l'importance des lésions sur les poumons et de la colonne vertébrale- qu'elle n'ait pas survécu, le centre de soins demande de faire remonter d'éventuelles informations.*



"Les tortues respirent avec des poumons et remontent régulièrement respirer en surface. Ce sont aussi des animaux hétérothermes (dont la température corporelle est celle de leur environnement), pour se réchauffer elles peuvent flotter en surface pour prendre le soleil"explique Kélonia. "Elles sont alors vulnérables aux navires rapides qui ne prennent pas la peine de vérifier que rien ne flottent sur leur route. On a souvent tendance à croire que la surface de l’océan est libre. Ce n’est pas toujours le cas!".



Les tortues marines sont surtout présentes entre 0 et 50 mètres de profondeur, là où elles trouvent leur nourriture. "Sur ces profondeurs il faut être vigilant et réduire sa vitesse. Les blessures par hélice de bateau sont la seconde cause de mortalité des tortues marines à La Réunion", précise encore le centre de soins.



* au Centre de soins de Kelonia (0262 34 81 10) ou au Réseau échouage de La Réunion via le CROSS 0262 46 46 46.