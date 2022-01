La grande Une Une tempête tropicale proche de La Réunion début février

Météo France vient de publier les prévisions de trajectoire pour le deuxième système dépressionnaire de la saison cyclonique. Il ne s'agit pour l'instant que d'une perturbation tropicale. Elle se dirige vers les Mascareignes, elle s'en approchera d'ici le début de la semaine prochaine et elle devrait avoir atteint le stade de tempête tropicale. Par Zinfos974 - Publié le Mercredi 26 Janvier 2022 à 12:08





Il s'agit des premières prévisions de trajectoire. Elles pourraient évidemment évoluer, d'autant plus que le système dépressionnaire n'est pas encore formé.Mais la perturbation tropicale n°2 est prévue de se déplacer vite vers l'Ouest-Sud-Ouest aujourd'hui avant de devenir tempête tropicale d'ici à demain matin. Elle serait alors baptisée Batsirai.La future tempête devrait alors continuer sa route vers les Mascareignes jusqu'à lundi où elle serait alors à plus de 1.000 kilomètres de La Réunion. Météo France explique qu'il est encore trop tôt pour connaître l'impact possible du système dépressionnaire sur les Mascareignes. Pour rappel, les modèles prévisionnistes voyaient hier , pour l'un d'entre eux, le météore bifurquer et passer au Nord des Mascareignes alors que l'autre laissait penser à un virage au Sud des îles soeurs.

Le bulletin de Météo France :



Informations sur le système :



Le 2e système dépressionnaire tropical de la saison cyclonique 2021/2022 s'est formé ce mercredi dans l'extrême Est du bassin, près de 90°E, actuellement au stade de Perturbation Tropicale 02-20212022.Il devrait connaître une légère intensification à court terme et pourrait ainsi atteindre le stade de tempête tropicale d'ici jeudi sur une trajectoire durable vers l'ouest à sud-ouest, le rapprochant potentiellement de l'est des Mascareignes en début de semaine prochaine.La prévision d'intensité et de trajectoire est encore incertaine. Il est donc encore trop tôt pour connaître les impacts éventuels sur les Mascareignes à partir de lundi prochain (et notamment Rodrigues, premier territoire potentiellement sur sa trajectoire).

​PERTURBATION TROPICALE 02-20212022



Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer : 45 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer : 65 km/h.

Pression estimée au centre : 1002 hPa.



Position le 26 janvier à 10 heures locales Réunion : 14.7 Sud / 87.7 Est.

Distance des côtes réunionnaises : 3440 km au secteur EST

Distance de Mayotte : 4590 km au secteur EST



Déplacement : OUEST-SUD-OUEST, à 30 km/h.

​Il conviendra donc de suivre de près l'évolution des prévisions au fil des prochains jours. Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours :



- TEMPETE TROPICALE MODEREE, Centre positionné le 27/01 à 10h locales, par 16.8 Sud / 81.1 Est.

- TEMPETE TROPICALE MODEREE, Centre positionné le 28/01 à 10h locales, par 17.4 Sud / 75.4 Est.

- TEMPETE TROPICALE MODEREE, Centre positionné le 29/01 à 10h locales, par 17.7 Sud / 72.1 Est.

- TEMPETE TROPICALE MODEREE, Centre positionné le 30/01 à 10h locales, par 17.9 Sud / 68.9 Est.

- TEMPETE TROPICALE MODEREE, Centre positionné le 31/01 à 10h locales, par 18.5 Sud / 64.9 Est