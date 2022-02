La grande Une Une tempête tropicale pourrait faire son apparition en fin de semaine

Un système dépressionnaire pourrait entrer dans la zone entre dimanche et lundi. Cette tempête tropicale serait à ce moment-là loin à l'Est de La Réunion. Par NP - Publié le Mardi 22 Février 2022 à 14:16

Le Centre météorologique régional spécialisé de Météo France confirme que l'activité cyclonique n'est pas prête de se calmer.



La Réunion est encore sous l'influence du cyclone Emnati qui s'éloigne doucement et s'apprête à frapper Madagascar. Mais les services de surveillance météorologique commencent déjà à surveiller le reste du bassin Sud-Ouest de l'océan Indien car de nouveaux systèmes dépressionnaires pourraient se former rapidement.



Les conditions climatiques vont commencer à devenir favorables à la formation de phénomènes météorologiques d'ici la fin de la semaine. Mais le CMRS explique que c'est en fait un autre système dépressionnaire qui pourrait faire son entrée dans la zone entre dimanche et lundi. Le taux de probabilité est de 30 à 60%. Cette future tempête se trouverait alors loin à l'Est des terres habitées et il n'y a pour l'instant aucune prévision de trajectoire.