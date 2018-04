Une tempête tropicale modérée baptisée mardi ?

Au Nord-Nord-Est de Madagascar :



Au cours des prochains jours, ce système situé au Nord-Nord-Est de Madagascar devrait se déplacer vers le Sud puis le Sud-Est en direction des Mascareignes dans un environnement qui ne lui permettra pas de s'intensifier, indique le bulletin du CMRS de Météo France.



Cependant, l'activité pluvio-orageuse qui lui est associée concernera principalement la Réunion à partir de lundi soir avec une amélioration possible dès mercredi.



Pour les 2 prochains jours, le risque de formation d'une tempête tropicale modérée à l'Est de Madagascar reste faible.



A l'est de Diego-Garcia :



Dans des conditions environnementales plutôt favorables, ce deuxième système situé, lui, à l'est de Diego-Garcia, devrait graduellement se développer au cours des prochains jours avec un bon accord des différents modèles pour un développement en Tempête Tropicale Modérée à partir de mardi. En termes de trajectoire future, les modèles ne sont pas encore en accord avec une chronologie sur le virage vers le Sud-Ouest encore très variable.



Pour les 2 prochains jours, le risque de formation d'une tempête tropicale modérée à l'Est des Chagos reste modéré mardi.