La grande Une Une tempête tropicale baptisée Karim prochainement ?

​La saison cyclonique 2021/2022 pas tout à fait terminée ? Une tempête tropicale pourrait se former ce week-end et être baptisée "Karim". Par PR - Publié le Jeudi 5 Mai 2022 à 11:23

La saison cyclonique officielle est achevée depuis le 30 avril. Toutefois, cela n’empêche pas les tempêtes de se former au-delà de cette date. D’ailleurs, une cyclogenèse semble se préparer à la limite Est de la zone de responsabilité de La Réunion, avec un signal de formation de tempête tropicale qui se renforce potentiellement pour ce week-end.





Retrouvez cette actualité météo décryptée par CycloneOI Si le stade de tempête est atteint, le nom du système dépendra de sa zone de naissance. En cas de baptême en zone de La Réunion, il sera nommé Karim. En revanche, il prendra le nom de Dominic si cela se produit en zone australienne. Mais dans tous les cas, ce phénomène ne représente aucune menace pour La Réunion et les terres habitées.