Une tempête près de La Réunion à Noël

Selon les prévisionnistes de Météo France, une zone perturbée évolue au large des Mascareignes. Elle devraient atteindre le stade de tempête alors qu'elle transitera au Nord de La Réunion. Pour l'instant, elle ne présente pas de menace. Par Baradi SIVA - Publié le Dimanche 20 Décembre 2020 à 17:12 | Lu 2467 fois

Le quatrième système dépressionnaire de la saison cyclonique 2020-2021 est en cours de formation ce week-end au Nord-Est des Mascareignes. Il se trouve pour l'instant loin, à 1390 kilomètres de La Réunion.



Mais selon les prévisions de Météo France, cette zone perturbée devrait atteindre le stade de tempête tropicale modérée d'ici à jeudi et pour la journée de vendredi. Et c'est d'ailleurs à ce même moment que le système dépressionnaire devrait passer au plus près de La Réunion. La distance minimale qu'il observera avec les côtes des îles soeurs est pour l'instant estimé à 600 kilomètres. Il n'y a donc pour le moment pas de menace...



Les prévisions de Météo France :



"La zone perturbée 04 actuellement au Nord-Est des Mascareignes va transiter près de la Réunion à l'approche de Noel. Mais pas de panique, pour le moment, elle ne présente pas de menace."









Le point de suivi du système dépressionnaire



ZONE PERTURBEE 04-20202021



Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer : 35 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer : 55 km/h.

Pression estimée au centre : 1008 hPa.



Position le 20 décembre à 16 heures locales Réunion : 12.6 Sud / 65.5 Est.

Distance des côtes réunionnaises : 1390 km au secteur NORD-EST

Distance de Mayotte : 2200 km au secteur EST

Déplacement : SUD-EST, à 7 km/h.



Informations sur le système :

1) Zone perturbée 04/20202021 au Nord-Est des Mascareignes

2) Déplacement global vers l'Ouest passant à 600km au Nord des Mascareignes et lente

intensification

3) Pas de menace pour les terres habitées pour le moment.

4) Bulletins irréguliers pour le moment



Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours :

- PERTURBATION TROPICALE,

Centre positionné le 21/12 à 16h locales, par 13.4 Sud / 64.4 Est.

- DEPRESSION TROPICALE,

Centre positionné le 22/12 à 16h locales, par 14.1 Sud / 62.0 Est.

- DEPRESSION TROPICALE,

Centre positionné le 23/12 à 16h locales, par 14.2 Sud / 59.9 Est.

- TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 24/12 à 16h locales, par 14.6 Sud / 58.2 Est.

- TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 25/12 à 16h locales, par 14.9 Sud / 55.0 Est

