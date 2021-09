La grande Une Une téléréalité à La Réunion !

Et l'Instagrammeur tombé amoureux de La Réunion et de sa culture compte bien d'ailleurs se rendre sur notre île au début de l'année prochaine ! "Les Mauriciens & les Réunionnais chez Prestige" est une "émission" diffusée en direct sur Instagram plusieurs fois par semaine depuis la mi-juin. @Mr_Preestige rassemble pendant une heure des candidats venus des îles soeurs qui s'expriment pendant une heure sur un Live suivi par près de 10.000 internautes en simultané !Ce rendez-vous a rythmé les soirées réunionnaises pendant deux mois durant le couvre-feu (fixé à 18 heures puis à 19 heures). Les participants ont enchaîné les aventures, les clashs, les discussions et amourettes depuis le 13 juin dernier. Le créateur de contenus déjà très connu sur les réseaux sociaux (Instagram, SnapChat et Tik Tok , notamment) a rassemblé les Réunionnais et les Mauriciens dans une émission qui s'inspire de plusieurs téléréalités dont "Les Princes et les Princesses de l'Amour" et "Secret Story".L'animateur a donc réalisé un casting et rassemblé des candidats qui interagissent tout au long de la journée et c'est le soir venu que l'émission est diffusée en direct sur Instagram. @Mr_preestige récolte des informations qui lui sont envoyées par les participants et prépare le show avec les actus du jour : un rapprochement entre deux personnes, une dispute amoureuse, un candidat qui a trouvé le secret d'un autre. Et c'est à 20h30, en Live, que tout se joue. Il fait intervenir tour à tour ses stars des réseaux et organise des débats et des échanges pour divertir ses milliers de spectateurs.Mr Prestige a pris une majorité de candidats célibataires sur les deux îles mais qui avaient tous un secret à protéger, comme par exemple "J'ai été en couple avec un footballeur réunionnais très célèbre" ou encore "J'ai eu une relation avec le chanteur Andy ".Le créateur de contenu met fin à la première saison de l'émission "Les Mauriciens & les Réunionnais chez Prestige" ce vendredi 3 septembre. Mais Mr Prestige réserve encore plein de surprises à ses plus de 100.000 abonnés sur Instagram avec de prochaines émissions. Les habitants des Mascareignes devraient toujours avoir une place particulière dans les projets à venir.Et l'Instagrammeur tombé amoureux de La Réunion et de sa culture compte bien d'ailleurs se rendre sur notre île au début de l'année prochaine !