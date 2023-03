Communiqué Une table-ronde sur le thème "Femmes chercheuses" au Musée Stella Matutina le 8 mars

Le Musée Stella Matutina et l'Université de La Réunion vous proposent une table ronde sur le thème : "Femmes chercheuses" le 8 mars, à l'occasion de la Journée internationale des Droits des Femmes.

A l'occasion de la Journée internationale des Droits des Femmes, le Musée Stella Matutina et l'Université de La Réunion vous proposent une table ronde sur le thème : "Femmes chercheuses".



Rendez-vous le mercredi 8 mars 2023 de 14h30 à 16h30 au Musée Stella Matutina. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles



Le Musée Stella Matutina et la Direction du soutien à la recherche, à l’innovation, à la valorisation et aux partenariats (DRIVE) de l’Université de La Réunion, proposent une table-ronde regroupant trois femmes chercheuses, aux thématiques et parcours variés. Chacune d’elles présentera ses travaux et témoignera de la place qu'occupent les femmes aujourd’hui dans le monde de la recherche.



● Anne Bialecki, professeure des universités, directrice du laboratoire Chembiopro, faculté des sciences et technologies de l’université de La Réunion. Thème : "Chimie et Biodiversité : une vraie rencontre"



● Hélène Caillet, attachée temporaire d'enseignement et de recherche à l'IUT de l’université de La Réunion, auteure d'une thèse sur la valorisation énergétique de la vinasse de canne à sucre. Thème : "De la vinasse aux déchets du BTP, comment valoriser ce qu’on a l’habitude de jeter ?"



● Florence Callandre, maître de conférences en civilisation de l’océan Indien, faculté des lettres et sciences humaines de l’université de La Réunion. Thème : "Maryamèn, la Dame de la variole, Touké Karli, la Tisaneuse, et Védarlon, le Guérisseur" Epidémies, maladies astrales, mythes hindous et pratiques thérapeutiques à La Réunion.



