Une table ronde pour amplifier les produits locaux dans les cantines scolaires

Une table ronde s'est tenue ce jeudi à Stella Matutina au sujet du développement des produits locaux dans les restaurants scolaires de l'île, entre Faouzia Vitry, Vice-Présidente de la Région déléguée à la jeunesse, Virginie K’Bidi, conseillère régionale déléguée à l’industrie agro-alimentaire, les interprofessions et l’ensemble des acteurs concernés.



L’objectif de cette rencontre : dresser un bilan des actions menées et les perspectives à la suite de la convention signée en 2014 entre la Région et les représentants des filières locales. Cette convention prévoyait l'accroissement de la part des produits locaux dans la restauration collective, l'amélioration de la qualité des repas proposés aux milliers de lycéens chaque jour, et la contribution au développement et à la structuration des filières de production.



Alors que la restauration scolaire touche plus de 13 000 lycéens; la Région indique "défendre et encourager la promotion de repas équilibrés autour d’une alimentation saine". Parmi les grands enjeux : la lutte contre les problèmes d’obésité mais aussi contre le diabète.



"Concrètement, cela passe notamment par la relocalisation de l’alimentation, qui consiste à favoriser un approvisionnement de proximité afin de garantir la qualité, la diversité des produits et le respect de leur saisonnalité", indique la collectivité.



En 2017, 46.4% des produits étaient des produits locaux dont 52,5% de légumes, 31% de fruits et 70% de produits laitiers. Pour les produits carnés, les produits locaux ont augmenté de 10% par rapport à 2016, passant de 16 à 26%. "500 000 euros annuels sont consacrés à la restauration scolaire, 151 000 euros dédiés aux menus 100% peï depuis 2016", précise encore la Région.