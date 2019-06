Une surveillante étranglée par un détenu à Domenjod

On a évité le pire hier à la prison de Domenjod. Selon les informations de la presse écrite de ce jour, un détenu a tenté d'étrangler une surveillante. Ce sont les collègues de cette dernière, tombée sans connaissance, qui l'ont aidée à se défaire du détenu, connu pour de nombreux signalements pour son comportement. Les jours de la surveillante ne sont plus en danger.



C'est au retour de la promenade quotidienne, aux alentours de 15h30, indique le Journal de l'île, que cette agression a eu lieu.



Le détenu avait déjà fait l'objet de plusieurs signalements et était même pris en charge la semaine dernière par l'EPSMR de St-Benoît pour une hospitalisation. Une plainte devrait être déposée ce jeudi à son encontre.



Pour les agents, cette agression au centre pénitentiaire de Domenjod aurait pu être évitée si l'établissement disposait d'unités d'hospitalisation spécialement aménagées (UHSA).



Un débrayage de 30 minutes aura lieu aujourd'hui peu avant la prise des services des agents.