Une surprise qui n'en est pas une : Johnny Payet nouveau n°1 du RN à La Réunion

C'était un des secrets les moins bien gardés au sein du RN local. Porte-parole dans l'île de Marine Le Pen lors de la dernière présidentielle, Johnny Payet a été nommé ce vendredi officiellement secrétaire départemental du RN974, une semaine après la venue sur l'île du n°1 du parti, Jordan Bardella. Le maire de la Plaine-des-Palmistes succède à ce poste à Joseph Rivière.

Par SI - Publié le Vendredi 16 Décembre 2022 à 20:47

Johnny Payet va-t-il rompre la malédiction du RN à La Réunion ?

La nomination de Johnny Payet en tant que référent local du Rassemblement national n'est pas une surprise et vient récompenser sa fidélité à Marine Le Pen. En effet, les affinités de l'édile palmi-plainois pour cette dernière ne datent pas d'hier. Lors de la campagne présidentielle de 2017, et alors qu'il était encore dans l'opposition à Marco Boyer, Johnny Payet était un des rares élus de l'île à apporter son soutien à la tête d'affiche du Rassemblement national, permettant à Marine Le Pen d'obtenir son meilleur score dans l'île avec 32,36% des voix.

"Je suis RN, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus"



Vu par les instances nationales du Rassemblement national comme étant le principal architecte de ce renouveau du mouvement à La Réunion, Johnny Payet a été nommé nouveau secrétaire départemental, succédant à ce poste à Joseph Rivière. Une nomination que le nouveau patron du RN local accueille "avec fierté". "Quand on m'a proposé de restructurer notre antenne locale, c'est avec plaisir que j'ai décidé d'accompagner cette nouvelle étape de notre mouvement à La Réunion", confie Johnny Payet, confiant quant à l'inscription durable du RN dans les futurs scrutins locaux ou nationaux. "Le RN est très bien apprécié à La Réunion et cela s'est vu lors de la dernière présidentielle. J'ai l'habitude d'écouter le population et aujourd'hui cette dernière adhère de plus en plus avec nos idées", assure-t-il.



Des idées qu'il a "toujours soutenu" assure Johnny Payet, malgré le procès fait par ses détracteurs qui l'accusent de soutenir parfois en sous-marin des candidats qui ne sont pas issus du giron RN. Exemple lors des dernières législatives dans la 5e circonscription où Johnny Payet était apparu aux côtés de Stéphane Fouassin ou encore lors des séances plénières à la Région où le maire de la Plaine-des-Palmistes n'avait pas hésité à voter le budget présenté par la majorité d'Huguette Bello.



Ses adversaires tablent également sa proximité avec le député de la 5e circonscription, l'insoumis Jean-Hugues Ratenon. "Je suis RN, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, mais je veux tout de même garder ma liberté. Mais à La Réunion, il faut composer avec et voter d'abord pour la population. Je pense que la presse n'arrive pas à comprendre cette ouverture d'esprit. Ce n'est pas parce qu'on fait parti d'un mouvement politique qu'on doit être 'cochon vole'. Tant que La Réunion en ressort gagnante, je voterais en ce sens", martèle-t-il.



S'il ne compte pas pour l'heure révolutionner le RN 974, souhaitant être dans la continuité du travail engagé depuis l'an dernier, Johnny Payet se montre quand même plein d'ambition pour son parti afin dit-il, "répondre à l'appel des Réunionnais, qui nous ont demandé d'être mieux structuré pour les futures échéances".