Une surmortalité constatée en France en 2022, indique l'Insee

L'Insee a révélé une surmortalité importante en France pour l'année 2022, dépassant les prévisions et les années précédentes sans épidémie ou événement inhabituel. Selon les statistiques publiées mardi 6 juin par l'Insee, le nombre de décès a atteint 675.000 individus l'année dernière, soit une augmentation de 53.800 décès par rapport aux prévisions, en prenant en compte l'âge de la population et les tendances observées au cours des 10 à 15 dernières années.



Cette différence par rapport aux prévisions (+8,7%) dépasse celle observée en 2021 (+6,9%) et en 2020 (+7,8%), année où l'épidémie de Covid a causé de nombreux ravages. Malgré cela, le nombre de décès liés au Covid-19 a considérablement diminué en 2022, avec 38.300 décès contre 59.100 en 2021, selon les données de Santé publique France.



L'Insee rapporte que "les décès dus à d'autres causes que le Covid-19 ont donc augmenté", mentionnant notamment "les deux épidémies de grippe" survenues en mars-avril et en décembre 2022, ainsi que les périodes de fortes chaleurs estivales. L'Insee suppose également que l'épidémie de Covid-19 a pu entraîner une augmentation des décès en raison d'effets indirects, tels que des reports d'opérations ou une diminution des dépistages d'autres maladies depuis 2020.



L'Insee explique que la population française pourrait également être confrontée à une évolution plus structurelle, marquée par une interruption ou une pause dans la tendance à la baisse de la mortalité qui était observée chaque année jusqu'à présent. Néanmoins, il n'est pas encore possible d'identifier clairement les raisons de ce phénomène, d'après l'Insee.