Une surfeuse attaquée par un requin-tigre à Hawaii

Les faits se déroulent dimanche vers 6H, heures locales. La surfeuse Marjorie Mariano, 54 ans, est au niveau de la plage de Laniakea où elle surfe souvent. Alors qu’elle pratique sa passion au nord de la côte d’Oahu, elle se retrouve surprise par un requin-tigre.



« J’ai senti quelque chose d’énorme et j’ai senti une très forte morsure », déclare Marjorie au Hawaii News Now, ajoutant, après s’être tournée : « j’ai vu le requin mordre ma jambe et j’ai commencé à pagayer comme une maniaque ».



Les blessures s’étendent sur sa jambe gauche, de sa cheville jusqu’à sa cuisse.



Selon le Department of Land and Natural Resources (le département des paysages et des ressources naturelles), il s’agirait du sixième incident impliquant un requin à Hawaii en 2017.