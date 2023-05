La grande Une Une "supercompagnie" aérienne dédiée aux Outre-mer va-t-elle voir le jour ?

Un article du Monde relance l'hypothèse de la création d'une nouvelle compagnie aérienne consacrée aux territoires ultramarins. Celle-ci serait issue de la fusion de trois compagnies aériennes, dont Air Austral. Une idée à laquelle le gouvernement est favorable, malgré la réticence des compagnies aériennes concernées. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 3 Mai 2023 à 10:35





Cependant, les difficultés financières des trois compagnies mettent en péril ce projet. Alors qu'Air France est sortie de la crise plus forte, Air Austral, Corsair et Air Caraïbes font figure de compagnies en difficulté. Air Austral a bénéficié d'un ballon d'oxygène avec l'effacement de 185 millions d'euros de sa dette par un consortium de 27 investisseurs locaux. Ce qui suscite la jalousie des deux autres compagnies. L'arrivée de la pandémie de Covid-19 a bouleversé le paysage aérien français et la création d'une nouvelle compagnie aérienne pour les Outre-mer est redevenue un sujet brûlant. En effet, la crise sanitaire a renforcé certaines compagnies aériennes, tandis que d'autres ont été fragilisées. Les spécialistes du secteur aérien français estiment que la création d'un nouveau pôle axé sur les destinations d'Outre-mer, à côté d'Air France, serait idéale. Cette "supercompagnie", surnommée "Air Outre-Mer", associerait Air Austral, Corsair et Air Caraïbes, annonce Le Monde Cependant, les difficultés financières des trois compagnies mettent en péril ce projet. Alors qu'Air France est sortie de la crise plus forte, Air Austral, Corsair et Air Caraïbes font figure de compagnies en difficulté. Air Austral a bénéficié d'un ballon d'oxygène avec l'effacement de 185 millions d'euros de sa dette par un consortium de 27 investisseurs locaux. Ce qui suscite la jalousie des deux autres compagnies.

L'État et un fonds d'investissement prêt à franchir le pas



Cette idée de création d'une nouvelle compagnie aérienne pour les Outre-mer a été proposée par le ministre délégué chargé des Outre-mer, Jean-François Carenco. Cependant, les difficultés financières et les questions d'ego entre les compagnies ont freiné ce rapprochement. Chacune d'entre elles souhaite conserver son indépendance et ne pas se retrouver sous la tutelle d'une autre compagnie.



Cependant, une solution pourrait mettre tout le monde d'accord : un fonds d'investissement travaillerait actuellement à la création d'une société regroupant Air Austral, Corsair et Air Caraïbes. Le fonds détiendrait la majorité du capital et les trois compagnies se verraient octroyer une participation au prorata de leur importance.



Malgré les réticences des acteurs du secteur, les observateurs du marché estiment que la réalité finira par s'imposer. D'autant plus que la concurrence s'avive, notamment au-dessus de l'Atlantique, relançant ainsi la guerre des prix. La création de cette nouvelle compagnie aérienne pourrait donc être une réponse adéquate pour faire face à ces enjeux et permettre une meilleure desserte des destinations d'Outre-mer.



