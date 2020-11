Une subvention pour les entreprises réunionnaises exportant les fruits vers la métropole

Le préfet a réuni ce mardi les entreprises commercialisant les fruits de La Réunion vers la métropole pour la campagne qui démarre. Car en cette fin d'année 2020, ces entreprises connaissent des difficultés en raison du deuxième confinement prononcé dans l'Hexagone.



"La nécessité de motifs impérieux obligatoires pour justifier des trajets entre la métropole et La Réunion est susceptible d’avoir un impact sur le nombre de vols passagers chaque semaine", note la préfecture. "Les capacités de fret liées aux vols passagers pourraient s’avérer insuffisantes pour la mise en marché des fruits de La Réunion en cette période des fêtes de fin d’année stratégique pour la filière".



Ainsi, pour compenser en partie le surcoût du fret engendré par la crise du COVID-19, le préfet, en lien avec l’Association Réunionnaise Interprofessionnelle Fruits Et Légumes (ARIFEL), a décidé de mobiliser le dispositif notifié à la Commission européenne "aide d’Etat SA.57299 (2020/N) – France : Amendement au régime d’aide d’Etat SA.56985 – Régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises dans le cadre de la crise du COVID-19", sous la forme d’une subvention.



"L’objectif général du régime existant est d’offrir un cadre juridique approprié pour les interventions de l’Etat, des collectivités territoriales et leurs intermédiaires, afin de remédier à la pénurie de liquidités des entreprises et faire en sorte que les perturbations causées par l’épidémie de COVID-19 ne compromettent pas leur viabilité", précisent les services de l'Etat. Et de promettre : "Un point régulier sera fait sur la situation de la filière pour ajuster au besoin en temps réel le dispositif mis en place au regard des réalités et de l’évolution du trafic aérien dans les prochaines semaines."