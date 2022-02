A la Une .. Une stèle en mémoire des enfants de la Creuse inaugurée à l'aéroport d'Orly

Ce jeudi 17 février, Sébastien Lecornu et Adrien Taquet ont inauguré au sein de l'aéroport d'Orly une stèle à la mémoire des enfants déplacés de La Réunion vers l'Hexagone. Par NP - Publié le Vendredi 18 Février 2022 à 10:05

Avec Adrien Taquet, secrétaire d'Etat auprès du ministre de la santé et des solidarités, chargé de l'enfance et des familles, Sébastien Lecornu a inauguré ce jeudi au terminal 4 de l'aéroport Paris-Orly une stèle en mémoire des 2000 enfants dits de la Creuse, déplacés de La Réunion vers l’Hexagone entre 1963 et 1984.



"Un devoir de mémoire que l'État doit à ces enfants et à leurs familles, comme une reconnaissance de leurs souffrances", a déclaré le ministres des Outre-mer en présence de Valérie Andanson, secrétaire de la fédération des enfants déracinés des territoires d'outre-mer.