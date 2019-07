Une stèle du Rotary inaugurée à Saint-Paul

L’inauguration de la stèle du Rotary International se déroulait ce lundi 22 juillet 2019 à Saint-Paul. Une cérémonie organisée en présence de nombreux officiels.



Le maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé, et d’autres élus saint-paulois. Isabelle Latchimy, Alex Pota et Claude Moutouallaguin.



Et Soundron Jagardinpoullé, président 2018-2019 du Rotary club de Saint-Paul Baie, Shelly Oukabay, gouverneur du district 9220 et Mimose Jagardinpoullé, présidente 2019-2020 du Rotary club de Saint-Paul Baie.



Nous vous proposons de revivre ce rendez-vous grâce aux photos réalisées ce 22 juillet.