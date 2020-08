Une stagiaire de l’AFPAR de Saint-François positive au Covid-19

L’information est arrivée ce jeudi matin aux oreilles de la direction de l’AFPAR (l’Assistance à la Formation Professionnelle des Adultes à La Réunion). Une de leurs stagiaires, qui suit des cours quotidiennement dans leur centre de formation de Saint-François à Saint-Denis, est positive au Covid-19.



Cette jeune fille avait déjà alerté l’organisme sur le fait que ses parents étaient des cas-contact. Elle avait alors précisé qu’elle n’avait pas vu sa famille depuis le jeudi 6 août, soit il y a deux semaines. A la lumière de cette information, l’AFPAR lui a logiquement demandé qu’elle les tienne au courant des résultats des tests de ses parents. Revenus négatifs dans un premier temps, le médecin de la famille de cette jeune fille leur aurait conseillé d’effectuer à nouveau un test. Ce qu’ils ont fait.



Vendredi dernier, la stagiaire informe son centre de formation que ses parents sont finalement diagnostiqués positifs au Covid-19. La stagiaire est immédiatement invitée à se soumettre à son tour à un test virologique, et est placée à l’isolement à son domicile.



Examens maintenus lundi pour les Covid négatifs



Ce jeudi matin, elle informe l’AFPAR qu’elle est positive. Dès lors, les stagiaires ainsi que la formatrice assignée à ce groupe, ont été prévenus de s’isoler et de se faire tester. Le directeur général de l’AFPAR l’assure, le protocole sanitaire a été respecté. L’ensemble des jeunes adultes formés et le personnel de leurs centres ont rigoureusement observé les gestes barrière, la distanciation physique et le port du masque. Il nous indique également que les locaux du centre de formation sont tous nettoyés quotidiennement.



En attendant les résultats des tests, qui devraient semble-t-il arriver samedi, un membre du personnel a été spécialement chargé de gérer cette situation. Les stagiaires devraient passer leurs examens lundi prochain. Seuls ceux dont les résultats arriveront négatifs seront accueillis dans la structure. Pour les autres, ils resteront à domicile jusqu’à l’organisation d’une prochaine session d’examen.