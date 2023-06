Une sortie culturelle proposée aux séniors

Une fois encore, le programme proposé à nos plus anciens s’annonce riche, diversifié et placé sous le signe du patrimoine dans ce haut lieu de la commune, labellisée Ville d’Art et d’Histoire. Attention, les places sont limitées. Les inscriptions s’effectuent au 02 62 45 76 55 ou au 06 92 66 72 95. Il faut également prévoir un chapeau et une bouteille d’eau. Cette manifestation correspond à l’ambition de la municipalité pour encourager le bien-vieillir des plus de 18 000 séniors des Bassins de vie, sur tout le territoire.