Une solution gratuite d'hébergement pour des dames seules

Notre association SOS GRAMOUNES ISOLES peut offrir à des dames seules un hébergement gratuit chez des dames âgées contre un peu de conversation en soirée et une présence de nuit en semaine. Ce qui signifie qu’elles sont libres en journée pour travailler par exemple et le week-end pour se distraire sans avoir de loyer à payer ni de caution solidaire à demander. Juste 2 h de disponibilité en soirée où elles pourront partager un repas, faire une soirée TV, des jeux, de la conversation…et être présente en semaine où elles dorment mais interviennent en cas de soucis et d’appel.



Cette solution de "co-habitation solidaire" est une alternative intéressante pour des dames peu fortunées, au RSA, en retraite ou payées au SMIC pour à la fois rendre service et retarder l’entrée en EHPAD pour une personne âgée et sa famille et en même temps ne pas avoir de loyer à payer et faire des économies substantielles.



Nous disposons actuellement d’offres disponibles de co-habitation sur le TAMPON, ST PIERRE, la Rivière Langevin, ST LEU, TROIS BASSINS, LE PORT, LA PLAINE ST PAUL, LE PORT, STE MARIE (confiance les hauts), ST SUZANNE, ST ANDRE, HELL BOURG, ST BENOIT, STE ROSE. Vous pouvez nous téléphoner au 0262 582 581 en journée ou suivre notre facebook « SOS Gramounes isolés » où nous diffusons nos offres solidaires.



A l’heure où les problèmes de logement sont quotidiennement dénoncés par les médias, il serait surprenant que les dames seules ne soient pas réceptives à ces propositions ne nécessitant aucune compétence particulière mais juste de la bonne volonté et de la bienveillance à l’égard de nos aînés.