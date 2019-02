Une soirée pour donner la parole aux femmes victimes de violences conjugales

Hier soir, s'est tenue au Théâtre du Grand Marché à Saint-Denis, une soirée artistique dédiée à la parole des femmes victimes de violences conjugales, animée par le Préfet de La Réunion.



Cette soirée était initialement prévue le 25 novembre dernier, jour de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, mais a dû être reportée à cause du mouvement des gilets jaunes.



Placée sous le signe de l'art, cette soirée est notamment là pour libérer la parole et ainsi exprimer la souffrance de ces femmes.



A cette occasion, des femmes ont lu des textes co-écrits avec la romancière et ex-journaliste Isabelle Kichenin. Sur les vingt femmes qui ont accepté de rejoindre ce projet d'ateliers d'écriture, seules dix ont eu le courage de prendre la parole en public.



Le but est de mettre des mots sur ces maux et tenter d'amoindrir ce fléau encore très présent dans notre société...