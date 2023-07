Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Une soirée mémorable pour les diplômés au Parc Expobat de Saint-Paul ! La Ville de Saint-Paul a vibré d’une énergie contagieuse lors de la soirée des diplômés qui s’est déroulée au Parc Expobat, marquant une célébration bien méritée pour les nouveaux diplômés. L’événement, qui s’est déroulé récemment le lundi 17 juillet, a été couronné de succès, laissant des souvenirs inoubliables dans les esprits de tous les participants. Retour en images !





Des activités et des animations variées, comme des tirages au sort à la tombola, ont été organisées pour divertir les jeunes convives tout au long de la soirée. Les manèges à sensations et autres divertissements ont fait le bonheur des participants, créant une atmosphère ludique et festive.



La musique a joué un rôle central dans cette soirée des diplômés. Des artistes talentueux, GTNN, MC BOX et St Unit ont enflammé la scène avec des performances en live, en faisant vibrer le public au rythme des hits locaux du moment. Les danseurs et les chorégraphies envoûtantes de Julinho ont ajouté une touche de dynamisme à l’événement, créant une véritable ambiance de fête.



La soirée des bacheliers au Parc Expobat a été un succès retentissant, grâce à l’engagement et à la collaboration de tous les participants, en passant par les diplômés et leurs familles. Cet événement a non seulement célébré les réalisations des diplômés, mais il a également renforcé le sentiment d’appartenance et de fierté au sein de la communauté de Saint-Paul.



En conclusion, la soirée des diplômés au Parc Expobat de Saint-Paul restera dans les mémoires comme un moment de joie, de célébration et de promesses pour l’avenir. Félicitations à tous les diplômés qui ont atteint cette étape importante de leur vie, et que leurs succès continuent de les accompagner dans leurs projets et leurs aspirations futures.

La soirée des bacheliers a offert aux jeunes diplômés une occasion de se réunir et de célébrer ensemble leurs réussites. Le Parc Expobat s’est transformé en un lieu magique, avec une ambiance électrisante remplie de joie, d’excitation et de fierté. Les festivités ont débuté à 18h00 avec une cérémonie d’ouverture dynamique, avec VJ AWAX et ADR ! “Je tenais juste à vous dire d’être toujours fiers de votre parcours. De votre réussite qui ne doit rien au hasard. Elle est, bien au contraire, le fruit de votre investissement personnel. Elle connaît le goût de l’effort. Le désir de la réussite. C’est avec un immense plaisir que nous vous accueillons ici, au Parc Expobat, pour célébrer la réussite à vos examens de fin d’année”, félicite le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN.Des activités et des animations variées, comme des tirages au sort à la tombola, ont été organisées pour divertir les jeunes convives tout au long de la soirée. Les manèges à sensations et autres divertissements ont fait le bonheur des participants, créant une atmosphère ludique et festive.La musique a joué un rôle central dans cette soirée des diplômés. Des artistes talentueux, GTNN, MC BOX et St Unit ont enflammé la scène avec des performances en live, en faisant vibrer le public au rythme des hits locaux du moment. Les danseurs et les chorégraphies envoûtantes de Julinho ont ajouté une touche de dynamisme à l’événement, créant une véritable ambiance de fête.La soirée des bacheliers au Parc Expobat a été un succès retentissant, grâce à l’engagement et à la collaboration de tous les participants, en passant par les diplômés et leurs familles. Cet événement a non seulement célébré les réalisations des diplômés, mais il a également renforcé le sentiment d’appartenance et de fierté au sein de la communauté de Saint-Paul.En conclusion, la soirée des diplômés au Parc Expobat de Saint-Paul restera dans les mémoires comme un moment de joie, de célébration et de promesses pour l’avenir. Félicitations à tous les diplômés qui ont atteint cette étape importante de leur vie, et que leurs succès continuent de les accompagner dans leurs projets et leurs aspirations futures.





Dans la même rubrique : < > Opus Pocus fait rayonner la culture sur le territoire de Saint-Paul Les Francofolies débarquent à Saint-Paul du 5 au 10 septembre 2023 !