Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Une soirée festive en l’honneur des diplômés ! Ce mardi 21 juillet, la Ville de Saint-Paul a organisé en l’honneur des diplômés, une soirée festive au Beach Club à Saint-Gilles-les-Bains. C’est en présence du Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN et d’autres élu(e)s de la collectivité que cette soirée s’est déroulée dans une ambiance festive et conviviale, en toute sécurité.





Dès 19h, les jeunes diplômés ont été accueillis chaleureusement par Emmanuel SÉRAPHIN, le Maire de Saint-Paul, ainsi que plusieurs élu(e)s du Conseil Municipal. Le premier magistrat en a profité pour leur souhaiter ses plus sincères félicitations et ses voeux de réussite professionnelle. "Aujourd'hui, vous faites la fierté de votre famille, de votre école, mais aussi de votre Commune : La Ville de Saint-Paul. C'est donc tout naturellement que nous souhaitons vous exprimer, lors de cette soirée qui vous est dédiée, toute notre reconnaissance. Sachez profiter de chaque instant de ces années qui vont suivre. Ces années qui vont faire de vous la femme ou l'homme de demain. Sachez garder ces valeurs qui vous ont forgé : le goût de l'effort, le courage, le dépassement de soi." Après cet accueil enthousiaste, place à la bonne humeur avec Marie-Alice Sinaman et Erick FLEURIS en maîtres de cérémonie. Les diplômés ont pu, par la suite, profiter de nombreuses animations et des cadeaux offerts (places de concert, grande roue…). Jusqu'à minuit, les diplômés se sont déhanchés la piste de danse sur le son du DJ Nicky LARSON et du chanteur DANGEROUS. Cerise sur la gâteau, chaque invité a reçu un présent ! Oublié le stress, bienvenue les vacances ! Près de 650 diplômés ont pu profiter d'une soirée qui leur a été dédiée ce mardi 19 juillet dès 19h au beach club, une discothèque de Saint-Gilles-les-Bains. Pour célébrer leur réussite aux examens (bac général, pro ou technologique, licence master, BTS, CAP ou BEP et tout autre diplôme supérieur), la Ville de Saint-Paul a invité les diplômés de la session 2022, qui habitent à Saint-Paul, à une soirée qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Grâce au dispositif de sécurité déployé, les diplômés ont pu savourer leur soirée en toute quiétude.





