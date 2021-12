Une soirée caritative au profit des enfants atteints de cancer

Le communiqué :



Aujourd’hui encore, la recherche est essentiellement tournée vers les cancers des adultes. Les cancers pédiatriques touchent chaque année 2500 enfants en France. Les familles ont besoin d’aide et d’accompagnement.



Le Lions Club Réunion Renaissance a décidé de soutenir ces enfants et leurs familles en organisant ce spectacle caritatif, en partenariat avec la Ligue contre le cancer. Les tableaux et décors ont été orchestrés par le Dr. François CARTAULT.



Les enfants du Conservatoire de Musique de Saint Denis, du Conservatoire à Rayonnement Régional, de l’association ODAS, de l’orchestre Polyphonia et du club de danse Tempo Danse Academy se sont mobilisés sans aucune hésitation pour cette soirée. Une seule représentation est prévue ! Un spectacle réalisé par des enfants pour des enfants, avec au programme : chant, danse, musique.



Les fonds collectés lors de cette soirée spectacle permettront d’aider ces enfants malades et leurs familles sur l’ile ou en métropole, de les accompagner lors des hospitalisations & traitements.



Laissez-vous entraîner par la petite fée LA DI…



Spectacle LA FEE LA DI, vendredi 03 décembre 20h00

Téât de Champ Fleuri – Sainte-Clotilde