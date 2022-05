A la Une . Une sixième vague Covid atteint le Portugal, une situation inédite en Europe

Dans "les semaines et les mois à venir", les contours d'une sixième vague épidémique pourraient se dessiner sur le Vieux continent, selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Tous les regards se tournent actuellement vers le Portugal, pays où BA.5 gagne rapidement du terrain. Par LG - Publié le Dimanche 22 Mai 2022 à 07:21

Le sous variant BA.5 va-t-il être à l'origine d'une sixième vague Covid en Europe ? Les scientifiques s'interrogent face à la reprise de l'épidémie de Covid au Portugal. Dans ce pays, le sous variant BA.5 est devenu majoritaire de façon très rapide.

Le Portugal est entré dans une sixième vague due au variant BA.5. C'est une première en Europe. Les deux tiers des cas sont positifs à ce variant au Portugal, faisant passer le nombre de cas recensés chaque jour de 650 à 2500 en moyenne. Cette propagation du sous-variant d'Omicron est scrutée de près par ses voisins européens.



Pour le moment, en Europe, seul le Portugal est entré dans une sixième vague en raison de la forte hausse des cas détectés. Les deux-tiers des cas positifs au Portugal proviennent de BA.5 qui a déjà supplanté un autre variant, BA.2. Jeudi, 23.300 nouveaux cas positifs ont été détectés au Portugal contre 11.733 le 9 mai et 8865 le 2 mai.



Les mutations BA.4 et BA.5, détectées pour la première fois en Afrique du Sud en janvier et février, peuvent aisément passer outre la protection immunitaire induite par une précédente infection et un schéma vaccinal complet. Autre point noir concernant BA.5, ce cousin d'Omicron est en mesure de réinfecter des personnes contaminées par le virus dans les mois précédents.



En dehors du Portugal, la présence des variants BA.4 et BA.5 reste relativement faible en Europe pour l'heure, mais les autorités se préparent d'ores et déjà à faire face à un rebond épidémique. En France, BA.2 est toujours le variant dominant pour le moment.