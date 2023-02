Communiqué Une simulation de collision maritime pour s’exercer à la crise

Un exercice s’est déroulé les 30 et 31 janvier. Le scénario : une collision maritime à la limite des eaux territoriales de La Réunion, provoquant une pollution. Par N.P - Publié le Jeudi 9 Février 2023 à 09:35

Le communiqué de la préfecture :



Si La Réunion a été épargnée par des pollutions maritimes majeures jusqu’à aujourd’hui, sa situation à proximité d’une zone de trafic international de plus en plus fréquentée l’expose à des risques d’éventuelle catastrophe, comme nous l’avons connu lors de l’échouage du WAKASHIO le long des côtes de l’île Maurice en 2020.



Les services s’exercent fréquemment pour maintenir leurs capacités opérationnelles et se forment par le biais de simulations. Ainsi, le préfet de La Réunion a pris l’initiative de d’un exercice majeur, qui s’est déroulé les 30 et 31 janvier, basé sur une collision maritime à la limite des eaux territoriales de La Réunion, provoquant une pollution.



Le dispositif « ORSEC maritime » a été mis en œuvre. C’est un programme d'organisation des secours à l'échelon maritime et zonal, en cas de catastrophe. Ce dispositif permet une mobilisation rapide et efficace de tous les moyens nécessaires sous l'autorité du préfet. Il prévoit la mobilisation de renforts nationaux et internationaux.



Les dispositifs spécifiques « POLMAR » ont été mis en œuvre au cours de cet exercice. Ces dispositifs structurent l’organisation de la gestion de crise pour faire face à une pollution de grande ampleur du littoral.



Ces journées de formation ont été l’occasion d’échanger autour des risques existants, des enjeux environnementaux et de former le personnel à la conduite des opérations de sécurité.