La légitimité du gouvernement plus que jamais contestée.

Une seule solution : le retrait de la réforme des retraites.



Ce lundi 20 mars, l’Assemblée Nationale a rejeté, à 9 voix près, la motion de censure portée par le groupe LIOT et soutenue par l’ensemble des composantes de la NUPES. Tous nos députés ont pris part au vote et se sont prononcés pour renverser le gouvernement. Malheureusement, cela n’a pas suffi.

Ce vote n’aura donc pas permis d’enterrer définitivement la réforme des retraites et de faire tomber le gouvernement d’Elisabeth Borne.



Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit là d’un revers extrêmement important pour Emmanuel Macron. En effet, plus que jamais le gouvernement est en difficulté et sa légitimité est contestée.



Alors que le gouvernement n’a jamais obtenu de majorité ni à l’Assemblée ni auprès de l’opinion publique sur cette réforme des retraites, le vote de la motion de censure démontre à quel point Emmanuel Macron est fragilisé.



De toute urgence, le Président de la République doit revenir à la raison et annoncer le retrait de cette contre-réforme. Face au risque d’embrasement dans tout le pays, il faut impérativement revenir à l’apaisement en écoutant la volonté populaire largement majoritaire et en retirant ce projet de loi.



Le PLR soutient les parlementaires et les syndicats qui continuent naturellement la contestation par tous les moyens à leurs dispositions : saisine du Conseil Constitutionnel, référendum d’initiative partagée, journée nationale de grève et manifestation intersyndicale jeudi 23 mars.



A La Réunion, la population est déjà durement touchée par la cherté de la vie et l’augmentation des prix. Nous déplorons que le gouvernement s'entête dans cette réforme alors que notre territoire traverse une situation d’urgence sociale.



Le PLR demande solennellement au Président de la République et au gouvernement de mettre un terme à la situation conflictuelle que traverse le pays actuellement, pour cela il suffit d’un acte : le retrait de la réforme des retraites.