Une semaine pour combattre la dénutrition

La dénutrition est une maladie silencieuse qui touche le plus souvent les personnes aux âges extrêmes de la vie. Elle se traduit par une perte de poids liée à une perte de masse maigre qui a des conséquences sévères : diminution de l’espérance de vie, augmentation des risques d’infections, d’escarres, de chutes, de grabatisation avec perte majeure d’autonomie, d’hospitalisation à répétition, de dépression avec retentissement relationnel et d’isolement.

Concernant les chiffres, 1 enfant hospitalisé sur 10 est dénutri, 50% de ces enfants ont moins de 3 ans.



En milieu hospitalier à La Réunion, selon une étude réalisée en 2021 incluant plus de 700 patients adultes des centres hospitaliers publics et privés: 49% des patients de plus de 70 ans sont dénutris. La dénutrition, chez les patients de tous âges confondus, touche 37% d’entre eux.



Nous avons constaté une forte prévalence de facteurs spécifiques de dénutrition tels que la polymédication, l’existence d’alimentations thérapeutiques (ex : alimentation pauvre en sel dans le cadre d’insuffisance cardiaque, pauvre en sucre dans le cadre d’un diabète, pauvre en potassium en cas d’insuffisance rénale etc... ou la combinaison de plusieurs restrictions). Le niveau socio-éducatif bas et les récidives d’hospitalisations sont des facteurs associés à une plus forte prévalence de la dénutrition. Chez les plus de 70 ans la prévalence de la dénutrition est plus importante qu’au niveau national et européen (34 à 40% de patients dénutris). (Thèse du Dr Fanny TOUITOU avec la participation du RéuniCLAN974).



À La Réunion, 33% des personnes âgées vivant à domicile de plus de 65 ans présentent des facteurs de risques de dénutrition, 7% présentent une dénutrition avérée (Etude Gramoune care, 2017).



Depuis 2020, un CLAN (Comité de Liaison Alimentation Nutrition) régional a été créé, regroupant des représentants des CLAN de plusieurs établissements de santé publics et privés de l’île (CHU, GHER, CHOR, Centre Ylang Ylang, Clique Sainte Clotilde, Centre de dialyse AURAR, ASDR, ARAR). Le but de cette association est de mutualiser les réflexions autour de la nutrition clinique et de l’offre de restauration en milieu hospitalier afin de mettre en place des actions de prévention, de formation et d’aide aux structures du territoire.



Pendant cette semaine nationale de lutte contre de la dénutrition, les acteurs de RéuniClan974 se sont mobilisés pour proposer aux établissements et au grand public des interventions autour de la dénutrition.



AU PROGRAMME :



CHU Site Sud : formations flash dans les services de soin, ateliers nutrition avec dégustation de compléments nutritionnels oraux, ateliers de recettes enrichies, sensibilisation du grand public à la dénutrition, élaboration d’un roman photo sur la prise en charge nutritionnelle des patients dénutris.



CHU Site Nord : « La caravane de la dénutrition » du 21 au 25/11/22 : avec le soutien de la ville de Saint-Denis et de l’ARS La Réunion, l’équipe de l’UTNC nord et leurs partenaires (dentiste, orthophoniste, éducateur activité physique adaptée) se rendront au contact de la population pour communiquer sur la problématique de la dénutrition. Des animations et ateliers (ateliers diététiques, prévention de l’état bucco-dentaire, trouble de la déglutition, dépistage de la dénutrition, séance d’activité physique adaptée, quizz sur les idées reçues) auront lieu du lundi 21 au vendredi 25 novembre dans des quartiers différents de Saint-Denis: parvis du CHU Nord (lundi), petit marché (mardi), marché du Chaudron (mercredi), marché de la Source (jeudi) et marché des Camélias (vendredi). Ci-joint l’affiche de l’évènement.



CHOR : distributions de flyers au sein de l’établissement, diffusion d’un quizz pour le personnel de l’hôpital, démonstration des outils de dépistage, distribution de livrets de « conseils diététiques aux personnes âgées ».



GHER : journée d’information sur le thème de la dénutrition, à l’intention du personnel soignant.



AURAR : distribution de flyers, diffusion de messages de prévention sur les écrans en salle d’attente des patients et en salle du personnel, article sur la dénutrition dans le prochain « Aurar Mag », actions ciblées de contrôle du poids et des bilans sanguins des patients dénutris



ASDR : communication interne à la structure pour les professionnels de santé, diffusion des résultats des surveillances nutritionnelles tous les 4 mois dans la newsletter ASDR, diffusion de questionnaires de dépistages aux aidants des patients en HAD



Centre Ylang Ylang : distribution de flyers et atelier cuisine « enrichissement » pour les patients dénutris