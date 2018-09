Une semaine européenne de la mobilité qui a bien bougé !

La Semaine Européenne de la Mobilité fut l'occasion de nombreuses animations offertes par le TCO à la population de la communauté de communes de l'Ouest. De nombreux stands ont été érigés, des médiateurs ont sillonné le territoire, et même les bus ont été la scène d'échanges fructueux.Au total ce sont plus de 2500 personnes qui ont bénéficié du programme de cette Semaine Européenne de la Mobilité, dans l'Ouest. 300 élèves des 5 communes ont participé aux actions du TCO, et autant ont reçu des messages dans les bus de Kar'Ouest.Le TCO, sur sa page, dresse un bilan chiffré et illustré de ses actions, qui ont rencontré un beau succès.Le TCO adresse un grand merci à l’ensemble des partenaires qui ont permis la réalisation de ces actions et à l’ensemble des participants ! Rendez-vous très certainement l’année prochaine…► Retrouvez tous les événements, témoignages et images en lien avec la SEM sur la page Facebook du TCO