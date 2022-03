Une semaine dédiée au livre péi

L’opération se fait en lien avec la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur le 23 avril. L’événement littéraire est organisé par La Réunion des Livres (association interprofessionnelle des métiers du livre), et soutenu par la DAC de La Réunion, la Région Réunion et le Département de La Réunion. Il promeut la création littéraire et les éditions locales et rassemble l’ensemble des acteurs de la filière locale du livre.



Les librairies et points de vente du livre, bibliothèques et médiathèques, établissements scolaires et structures associatives s’associent à l’événement pour des rencontres avec les auteurs et éditeurs.



Cette année, les visuels sont réalisés par l’illustratrice Florence Vandermeersch.