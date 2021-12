Sport Réunion Une semaine après les incidents OL-OM, Dimitri Payet réalise un gros match

Il y a une semaine, Dimitri Payet recevait un jet de projectile pour la deuxième fois de la saison. Nombreux étaient ceux qui se demandaient quelles séquelles allait garder le capitaine marseillais. La réponse du joueur a été limpide : une grosse performance. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 29 Novembre 2021 à 09:59

Les interrogations étaient nombreuses avant le coup d’envoi de ce Marseille-Troyes pour le compte de la 15e journée de Ligue 1. Dans un stade Vélodrome vide, suite à une sanction pour les incidents qui ont émaillé OM-PSG il y a un mois, c’est la question de l’avenir du football français qui est posée. Symbole de cette violence dans les stades cette saison, Dimitri Payet est le joueur qui a le plus été victime d’agressions.



Durant toute la semaine qui a suivi l’incident du match de Lyon, nombreux étaient ceux qui se demandaient comment le Réunionnais allait surmonter ce traumatisme. La réponse fut simple : par une grande performance.



Paradoxalement, ce sont ses coéquipiers qui se sont montrés timorés en début de match. Malgré un match plein de Payet, qui alimentait le jeu avec brio, les Phocéens se sont montrés brouillon dans le jeu. La muraille troyenne tenait bon.



Ce n’est qu’à l’heure de jeu que les joueurs de Sampaoli ont fini par activer la machine et jouer en équipe. À la 74e, Dimitri Payet a réalisé une ouverture lumineuse pour Pol Lirola qui a trompé le portier adversaire. Un but qui sera le seul de la rencontre.



Malgré une performance collective très poussive, Marseille repart avec les 3 points. Sur le site Le Phocéen, seul le Réunionnais est crédité d’un bon match. L’OM conserve la 4e place du classement avec un match en moins (celui arrêté face à Lyon NDLR). En cas de victoire, notamment sur tapis vert, Marseille deviendrait deuxième.



