Une réunion pour l’insertion des jeunes à la Grande Fontaine

Plusieurs acteurs de l’insertion se rassemblaient vendredi 12 octobre 2018 à la salle polyvalente de la Grande Fontaine à Saint-Paul. Le maire de la ville, Joseph Sinimalé, venait rencontrer des jeunes participants à une réunion collective de présentation de formations en présence de plusieurs autres partenaires.



Une session organisée par la commune, via la Direction de la proximité et de la cohésion sociale (DPCS). Les représentants de l’École de la deuxième chance, de l’Académie des dalons, du CNARM et de Pôle Emploi y assistaient.



La DPCS reçoit différents types de publics et les informe de l’organisation de ce type d’événements dans le cadre de ses missions quotidiennes, par le biais de ses agents de proximité. Une nouvelle réunion d’information se tient ce mardi 16 octobre à la mairie annexe de la Saline, dans les hauts de la cité saint-pauloise.