A la Une . Une rentrée sous le signe d’Omicron : "Nous sommes capables de résister"

Ce lundi, la rentrée scolaire a bien eu lieu, alors que le nombre d’infections au Covid-19 continue de battre des records sur notre île. La présidente de Région s’est rendue au lycée Le Verger à Sainte-Marie en présence de la rectrice Chantal Manès–Bonnisseau. Par Stéphane Pierrard - Publié le Lundi 24 Janvier 2022 à 12:43





"Entre 500 et 600 professeurs sont absents, soit 10 %. Mais la grande majorité d’entre eux ont été remplacés", a indiqué Chantal Manès-Bonisseau, la rectrice. "Nous sommes à la xième rentrée avec un xième variant. Cela ne nous empêche pas d’ouvrir les portes de nos collèges et lycées. Nous savons pourquoi nous sommes là. Les enfants réunionnais ont besoin de leurs écoles. Les résultats le montrent que l’école joue son rôle", a précisé Chantal Manès-Bonisseau, annonçant que des "moyens exceptionnels" ont été déployés pour pallier l’absence des personnels et qui invite "toute la société réunionnaise à être derrière chaque professeur". Ainsi, 36 professeurs stagiaires ont été recrutés pour cette rentrée et 23.000 heures supplémentaires seront attribuées pour les assistants d'éducation (AED) dans les collèges.







"Tenir debout"



Huguette Bello, présidente de Région pour qui "l’éducation et la santé sont essentiels dans cette société" pour "tenir debout", a tenu à être présente dans ce lycée pour la rentrée. "Ce pays a 350 ans d’histoire et nous sommes capables de résistance et de résilience. Ce n’est pas le masque qui va nous en empêcher", a précisé l’ancienne maire de Saint-Paul. "L’école est précieuse et importante. Malgré les contraintes, les enfants doivent être à l’école qui est un lieu d’apprentissage. Nous ne pouvons pas faire autrement. Même si beaucoup d’efforts ont été consentis, le taux d’illettrisme sur notre territoire est encore trop important". La présidente de Région a rappelé aussi son programme électoral et ses projets pour l’enseignement, à savoir la gratuité des livres et des serviettes hygiéniques, et des repas issus "de produits de la terre de La Réunion".



La rectrice et la présidente Huguette Bello ont profité de l’occasion pour féliciter les lauréats d’un concours national d’une classe de BTS assurance. Leur projet visait à obtenir des financements pour des ordinateurs et des imprimantes. "La Réunion et la terre ont besoin de vous", leur a adressé Huguette Bello.

