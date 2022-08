Rubrique sponsorisée Une rentrée scolaire, sportive et en musique, au collège de l’Oasis

Comme à chaque début d’année scolaire, le Président du Département est venu à la rencontre des élèves, des enseignants, des agents de la Collectivité et des parents d’élèves. Ce 16 août 2022, jour de la rentrée, c’est au collège Oasis au Port que Cyrille Melchior s’est rendu, en compagnie de la Rectrice de l’Académie Chantal Manès-Bonnisseau, du sous-préfet de Saint-Benoît Michael Mathaux ainsi que de plusieurs élus du Département dont Sophie Arzal, Gilles Hubert, Sabrina Tionohoué, Eglantine Victorine, Jeanne Hoarau et Isabelle Érudel.

C’était l’occasion pour le Président Cyrille Melchior de souhaiter une bonne rentrée scolaire à l’ensemble de la communauté éducative et de rappeler « le rôle majeur que tient le Département dans la réussite éducative de la jeunesse. Depuis les lois de décentralisation de 1982, notre Collectivité répond présente pour accompagner les collèges en termes de moyens, techniques, immobiliers et humains. Je salue les 1300 agents du Département qui travaillent au sein des collèges ». Le Président n’a pas manqué de signaler que le Conseil départemental de La Réunion est l’un des départements de France qui met le plus de moyens pour ses collèges. « Ce qu’on veut avant tout c’est la réussite de nos enfants. A chaque rentrée et tout au long de l’année, nous déployons tous les efforts nécessaires pour que les meilleures conditions de réussir soient réunies en matière d’accueil, de bâtiments, de cadre environnemental à travers la plantation d’arbres par exemple… »

Les invités ont été accueillis en musique par la chorale de l’Oasis qui a interprété avec brio Tamtam su mon somin de l’artiste David Saman, en présence des élèves de sixième, les premiers à reprendre les cours. Au sein de cet établissement portois en Rep+, qui compte plus de 700 élèves dont 128 en Segpa, l’éducation à la culture tient une place prépondérante. En plus de la musique, le théâtre y est également assez développé si l’on se réfère à la séquence de démonstration d’improvisation proposée par une classe.

Parmi les nouveautés de la rentrée, la mise en place de 2 heures de sport supplémentaires ou encore le développement de la pratique sportive sur les temps périscolaires, qui est déjà une réalité au collège de l’Oasis depuis l’année dernière : en plus des sections sportives existantes (handball, judo), l’établissement a mis en place à titre expérimental des heures d’activités physiques, en lien avec un club de boxe. Pas moins de 25 élèves ont adhéré au dispositif, qui a également permis une baisse des « bagarres » dans l’enceinte du collège. Autre « innovation » à signaler pour l’établissement portois : l’ouverture d’une section internationale de langue vivante « Allemand ». La matinée de rencontre s’est achevée avec la visite des aménagements de la salle des professeurs et des sanitaires menés par le Département.

Bonne rentrée aux agents de la Collectivité départementale, à la communauté éducative et aux 219 660 élèves de La Réunion dont 58 990 collégiens !



