Communiqué Une rentrée scolaire "inquiétante" pour la FSU

La Fédération syndicale unitaire dresse un bilan une semaine après la rentrée scolaire. Classes surchargées, personnels précaires…une "situation anxiogène qui engendre beaucoup de souffrance au travail". Par NP - Publié le Mercredi 24 Août 2022 à 07:17

Le communiqué du syndicat :



Une rentrée inquiétante avec la Covid et le manque de personnel, enseignants, techniques et administratifs.



Dans le 1er degré, le SNUIPP et le SNUTER FSU dénoncent la réduction du nombre des atsem, le recours aux contractuels alors que des reçus concours sont toujours sur une liste d’attente. Ils déplorent également une augmentation des effectifs dans certaines classes.



Dans le second degré, la FSU rappelle la place centrale des personnels techniques et administratifs. Ces personnels malheureusement exclus de plus en plus de la communauté éducative sont en nombre insuffisant dans les lycées. Le SNUTER FSU demande un plan de stagiairisation des contractuels.



La situation est également tendue pour les AMI ( assistants informatique) et pour les animateurs pop qui ne sont pas reconnus à leur juste titre de techniciens informatique en catégorie B, en nombre insuffisant également.



