Une rentrée scolaire en 3 phases, les conditions sanitaires "passent avant tout" indique le ministre

Jean-Michel Blanquer, ​ministre de l'Education Nationale a évoqué ce mardi les conditions préalables à un retour à l'école à partir du 11 mai prochain. Cette reprise sera étalée sur trois semaines par niveaux de classe et fera l'objet d'une audition à l'Assemblée nationale.



La semaine du 11 mai, concernerait les élèves de grande section de maternelle, de CP et de CM2. La semaine du 18 mai, ceux de Sixième, Troisième, Première et Terminale ainsi que les ateliers industriels en lycée professionnel. La semaine du 25 mai, une reprise de l'ensemble des élèves avec des groupes ne dépassant pas 15 élèves.



Pour y parvenir, le ministre évoque quatre situations pour les élèves :



- En demi-groupe,

- en cours,

- en enseignement à distance ou à l’étude,

- en activité physique à l’extérieur (si la commune est en mesure d'en mettre en place)



Les parents garderont la possibilité de ne pas envoyer leur enfant à l'école, s'ils le souhaitent, à condition qu'ils suivent un enseignement en ligne soit assuré.



"Outre la taille des groupes, des gestes barrières devront être respectés, les écoles devront être alimentées en savon et gel hydroalcoolique. Il est évident que quand ces conditions ne seront pas réunies, l’école n'ouvrira pas", a expliqué Jean-Michel Blanquer. Le ministre assure que les conditions sanitaires "passent avant tout".



La doctrine nationale définira l'obligation du port du masque ou la réalisation de tests.