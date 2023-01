Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Une rentrée en toute sécurité pour les élèves saint-paulois Près de 13 000 élèves de Saint-Paul, Ville Amie des Enfants, effectuent leur retour en classe ce lundi 23 janvier 2023. Une rentrée assurée dans des conditions optimales de sécurité au sein des 66 écoles du territoire comme le vérifie directement sur place le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, en visite dans deux établissements des hauts de commune.



L’enjeu de ce déplacement est de constater ce qui fonctionne bien dans les écoles et de dégager de manière collective des pistes d’améliorations. Le Maire consulte donc directement les élèves, les directions, la communauté éducative et les agents. L’Adjointe aux Affaires Scolaires, Nila RADAKICHENIN, l’Adjoint et habitant de Barrage, Julius MÉTANIRE, et les représentants des services municipaux composent le reste de la délégation.

Ce dialogue constructif permet de dégager des solutions rapides aux problématiques soulevées. À Barrage, des rideaux protégeront bientôt du soleil à l’intérieur des classes. Par ailleurs, dans le cadre du plan lié à l’amélioration du confort thermique dans les écoles, la piste des brasseurs d’air sera étudiée. Pour rappel, un audit sur le sujet a été lancé dans 13 écoles des hauts. Des caméras de vidéo-protection seront aussi déployées afin de renforcer la sécurité de l’enceinte scolaire.

Des solutions rapides pour améliorer le cadre de vie des élèves et de la communauté éducative

Le Directeur, Alain VENAISSIN, en poste depuis 17 ans, fait visiter le bâti scolaire, les extérieurs et le terrain sportif au Maire de Saint-Paul. Emmanuel SÉRAPHIN se prête également au jeu des questions-réponses avec les marmay lors de sa tournée des classes. L’école élémentaire accueille 120 élèves répartis dans 7 classes. 7 agents de restauration et 8 agents de service (nettoyage, entretien, sécurité, surveillance) et 1 responsable de site y travaillent également.

Après le quartier de Barrage, la visite se poursuit à l’école Marcel-LAURET. La Directrice, Jacqueline HOARAU, en poste depuis l’inauguration de l’établissement en 2006, accueille la délégation. L’inspecteur de la circonscription de Saint-Paul 2, David MEGRET, participe aussi à ce rendez-vous. Par ailleurs, la Directrice salue le recrutement d’une assistante administrative. Il s’agit d’un projet enclenché par la Municipalité en 2021. Ainsi, en 2023, 44 écoles devraient bénéficier d’une assistante administrative ou d’un assistant administratif.

Grâce à eux, la direction se recentre sur sa mission essentielle : se consacrer à l'éducation des enfants. Cette attention portée à l'Éducation place les équipes pédagogiques dans les meilleures conditions de travail. Ces secrétaires occupent un rôle essentiel, véritable interface auprès de la communauté éducative et des parents d'élèves. 65 élèves fréquentent l'établissement Marcel-LAURET. 62 en maternelle et 103 en élémentaire.





