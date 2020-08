Une rentrée de folie au centre-ville de Saint-Paul

L’Association des commerçants (ACCV) et la Ville de Saint-Paul préparent une “Rentrée de folie” au centre-ville, du samedi 8 au dimanche 15 août 2020.



Ces journées commerciales visent à favoriser le développement économique et à redynamiser le centre-ville à travers des offres et animations prévues pour l’occasion.



Pour une rentrée au top, les commerçants ouvriront en journée continue le dimanche 9 et le jour férié du samedi 15 août, de 9 à 18 heures.



Le public pourra également découvrir plusieurs animations musicales, des magiciens et assister à des distributions de ballons ou à la prestation d’un orchestre. Des surprises vous attendent quotidiennement.