Rubrique sponsorisée Une rentrée bien réussie pour les transports scolaires de la CASUD !

Le Président de la CASUD, André THIEN AH KOON, informe du bon déroulement des transports scolaires mis en place ce lundi matin, sur le territoire de l'intercommunalité regroupant Le Tampon, Entre-Deux, Saint-Philippe et Saint-Joseph, pour la rentrée scolaire 2020/2021. Par CASUD - Publié le Lundi 16 Août 2021 à 16:15

En effet, dès 5h00 en ce jour de rentrée, les agents de la direction des transports de la CASUD (médiateurs, accompagnateurs, contrôleurs et autres responsables) et les conducteurs des cars scolaires du réseau CARSUD étaient déployés sur le terrain pour que tous les élèves transportés arrivent à l'heure.



A ce jour, plus de 4 000 élèves (de la maternelle au lycée) sont inscrits pour les transports scolaires sur les 7 300 attendus.



La CASUD rappelle qu'il est toujours possible de procéder à l'inscription de vos enfants auprès de ses agences (Numéro vert : 0800 000 253).