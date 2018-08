Une rencontre sur internet qui se termine derrière les barreaux

Un métropolitain quinquagénaire a décidé de venir vivre à La Réunion après avoir rencontré une Saint-Joséphoise sur Internet. Mais cette nouvelle histoire d'amour va être très vite écourtée.



Après seulement deux mois de vie commune, "l'homme a été condamné à deux ans de prison dont six mois de sursis avec mise à l’épreuve, par le tribunal de Saint-Pierre hier, pour violences et menaces de mort", souligne le JIR. Ce dernier avait déjà été condamné pour meurtre en 1990. Il devrait être rapidement transféré en métropole.



La relation s'est très vite détériorée à cause du penchant du métropolitain pour l'alcool. La Réunionnaise avait donc décidé de se séparer. Mais c'est en allant chercher ses affaires chez elle, où habitait encore le quinquagénaire, qu'elle a subit de violentes agressions physiques.



Convoqué dès le lendemain par les gendarmes, l'homme n'en reste pas là et finit même par insulter et menacer sa compagne par téléphone. Il a donc été placé en garde à vue. Au-delà de son casier judiciaire bien garni, l'homme a également confié à la barre qu'il se déguisait parfois en gendarme "pour plaisanter", ce qui ne va certainement pas jouer en sa faveur.